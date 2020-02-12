В Киеве СБУ раскрыла схему хищения 139 млн грн из бюджетных средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь, станции которого обещали открыть в 2021 году. Заинтересованные лица разместили на депозитных счетах в банке 1,7 млрд грн и снимали проценты.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила 12 февраля.

Чтобы раскрыть схему хищения денежных средств, силовики провели обыски в КП Киевский метрополитен, ОАО Киевметрострой, а также их структурных подразделениях, в АБ Укргазбанк и его отделениях, а также по месту жительства должностных лиц организаций.

Была изъята финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители исследуют факт возможного завладения организаторами механизма бюджетными средствами, выделенными на строительство метрополитена, в том числе из-за безосновательного размещения 1,7 миллиарда гривен на депозитных счетах в банковском учреждении.

По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 миллионов гривен по процентам по депозиту. "Для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами на основании постановлений следственного судьи на банковские счета предприятий наложены аресты на более чем 2,4 миллиарда гривен", - сказано в сообщении.

Как сообщала "Страна", за строительством метро на Виноградарь в Киеве можно следить на специальном сайте. Также стало известно как будут выглядеть четыре станции метро на Виноградарь.