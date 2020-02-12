В Кремле отреагировали на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможности поставкок воды из Украины в Крым в обмен на возвращение Донбасса. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Крым не может быть объектом каких-либо разменов. Об этом сообщает ТАСС.

Песков добавил, что речь идет о российском регионе, водоснабжение которого обеспечивается в рамках существующих программ развития.

"Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению - на коммерческой или на иной основе - они могут быть рассмотрены", - добавил Песков.

Ранее "Страна" писала о том, что Чубаров раскритиковал Арахамию за предложение поставлять воду в аннексированный Крым в обмен на Донбасс.

Также мы сообщали, что в Крыму заявили, что дождь закрыл проблему с водой до 1 мая.