Галина Григоренко победила в конкурсе на должность руководителя Государственного агентства по вопросам искусств.

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Кабмин признал результаты конкурса на пост главы Госагентства по вопросам искусств. Также стало известно о том, что Ольга Россошанская возглавит агентство по вопросам художественного образования Украины.

"Правительство признало победителем конкурсного отбора на должность главы Государственного агентства по вопросам искусств Украины Галину Григоренко, а на должность главы Государственного агентства по вопросам Ольгу Россошанскую. Они прошли конкурсный отбор и рекомендованы к назначению на должности", - написал Бородянский.

Скриншот: Владимир Бородянский в Телеграм

Ранее мы писали, что правительство Украины создало семь профильных государственных агентств в сферах ведения Министерства культуры, молодежи и спорта.

Также на сегодняшнем заседании украинского правительства может быть принят проект постановления о создании Агентства по управлению государственным долгом.