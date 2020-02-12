Россия хочет выдать в Украину известного "ополченца" с позывным Черный Ленин
В Архангельской области (Россия) задержали "ополченца" так называемой "ДНР" Бенеса Айо, известного также с позывным "Черный Ленин". Айо хотят выдать по запросу Украины.
О задержании написал российский писатель Захар Прилепин в Telegram.
Наш товарищ Бенес Айо задержан в Архангельской области, участвовал в работе по проблеме Шиеса (протесты против мусорного полигона в поселке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы - Ред.). Бенес участник Антимайдана, героический ополченец, имеющий награды. Он гражданин Латвии", - написал он.
По его словам, власти Архангельска по запросу Украины хотят выдать его Украине как террориста. "Давайте выдадим Украине архангельских чиновников лучше", - резюмировал Прилепин.
Фото: t.me/zakharprilepin
Кстати, Бенес Айо внесен в списки сайта "Миротворец".
Заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, главный редактор "Свободной прессы", писатель Сергей Шаргунов обратился к прокурору Архангельской области Виктору Наседкину и начальнику УМВД России по Архангельской области Александру Прядко по поводу ситуации с Айо.
Фото: facebook.com
Чуть позднее Шаргунов сообщил "Регнум", что Черного Ленина отпустили на свободу.
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