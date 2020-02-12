Сегодня, 12 февраля, на красной ветке киевского метро из-за ЧП останавливались поезда. Причиной стал упавший на рельсы пассажир.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Киевского метрополитену Наталку Макогон сообщает "Информатор".

Известно, что инцидент случился на станции метро "Арсенальная". Пассажир упал на рельсы. После этого ему срочно оказали помощь. К счастью, он выжил. Движение поездов по красной ветке было восстановлено. Детали происшествия уточняются.

Напомним, в 2019 году на территории киевского метрополитена умерли 11 человек, в том числе девять - своей смертью, еще двое покончили жизнь самоубийством.

Также мы писали, что в январе на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве пьяный мужчина напал на полицейского.