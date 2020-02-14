В пятницу, 14 февраля, на календаре День святого Валентина. Одним знакам Зодиака он принесет приятные впечатления и хорошее настроение, у других день будет непростым и сулит только лишние хлопоты.

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Овен (21.03 - 20.04)

День обещает пройти размеренно и спокойно. Ничто не будет выбивать вас из колеи. Женщины могут получать приятные подарки и знаки внимания. Они принесут приятные эмоции и хороший заряд энергии.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов к концу рабочей недели может подкрасться состояние упадка и слабости. Навалятся бытовые проблемы, а сегодняшний праздник может добавить хлопот и выбить из колеи. У тех, кто работает в госорганах, социальных службах, может быть аврал на работе.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы сегодня могут испытывать сложности с финансами. Может возникнуть неопределенность с ближайшими планами: не понятно будет, как лучше поступить и на чем сосредоточиться. В целом день будет нерезультативным. Сгладить его получится, если попытаться расслабиться и меньше думать.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня планы могут расстроиться, будут возникать непредвиденные ситуации. Есть вероятность ухудшения здоровья. Идеально провести день в спокойствии, отказавшись от активных и экстремальных действий.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы сегодня могут оказаться в неловком положении. Обстоятельства могут загонять вас в некомфортные рамки. Чтобы не усугублять положение, попробуйте не бороться, а держать себя в руках. Неприятности скоро пройдут.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев будет хороший день. Он пройдет ярко, легко и позитивно и принесет много приятных эмоций. Семейных представителей этого знака Зодиака сегодня порадуют родные - дети, внуки.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов может захватить суета. При этом путешествия, поездки, командировки пройдут достаточно легко и комфортно. Звезды обещают благоприятный путь тем, кто в дороге. День будет результативным, получится сделать многое из того, что вы задумали.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов будет успешный день, который порадует событиями. Это может проявляться и в сфере отношений, и в делах, и в плане заработка. Так что можно настраиваться на позитив.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов сегодня на первый план выйдет работа. Будет возникать много трудных моментов, большая загруженность. Пятница может стать самым насыщенным в плане работы днем недели. Может быть совсем не до праздника.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги обойдутся без неприятностей. Скорее всего, сейчас вы движетесь в правильном направлении, и по пути собираете приятные бонусы. Сегодня вы можете получать подарки и знаки внимания.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня день может быть непредсказуемым. Окружающим и близким лучше вовремя вас задобрить, ведь, если вы будете в хорошем настроении и настроены благосклонно, то сможете создать гармоничную атмосферу вокруг.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб день может быть наполненным романтикой и легкостью. День хорош для начала путешествий. Сегодня хорошо дарить окружающим свою позитивную энергию и любовь. Делайте комплименты, уделяйте близким внимание.