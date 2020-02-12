Молодежный состав киевского футбольного клуба "Динамо" сегодня сыграет в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА против одноименной хорватской команды из Загреба.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

В среду, 12 февраля, на стадионе "Динамо" им. В.В. Лобановского состоится поединок раунда плеф-офф Юношеской лиги УЕФА между киевским "Динамо" (U19) и загребским "Динамо" (U19). Матч начнется в 17:00.

Стадия 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА состоит из одной игры. Победитель выходит в 1/8 финала.

Стоит отметить, что молодежный состав Динамо попал в плей-офф турнира после победы над греческим клубом ПАОК.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал слухи о том, что бывший вратарь Динамо и герой сборной Украины на ЧМ - 2006 в Германии Александр Шовковский займет пост в Кабмине.

Также "Страна" сообщала, что 22 февраля на матче киевлян против полтавской "Ворсклы" будет использоваться система VAR (Video assistant referee, cистема видеопомощи арбитрам - Ред.).