Запуск ракеты-носителя Antares c грузовым кораблем Cygnus-13, отмененный 10 февраля за две минуты до старта, переносится на пятницу, 14 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Так, запуск ракеты-носителя, которая должна доставить оборудование и груз на Международную космическую станцию, должен состояться 14 февраля в 15:43 по времени Восточного побережья США (08:43 по киевскому времени).

Сначала старт планировали 13 февраля, но перенесли его, чтобы дождаться улучшения погоды, проверить датчики наземных систем управления, а также обновить загруженные перед стартом материалы. Отметим, что 10 февраля старт отменили из-за нештатных показаний наземного оборудования.

По плану состыковка грузового корабля Cygnus-13 с МКС должна состояться 16 февраля.

Напомним, NASA показало старт к Солнцу зонда Solar Orbiter, ценой в 1,5 миллиарда долларов.