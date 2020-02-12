Кабинет министров Украины дал старт реестрам органической продукции, через которые можно будет проверить, является ли товар натуральным и посмотреть сертификаты его производства. Пользоваться этой базой данных украинцы смогут при помощи смартфона или компьютера.

Об этом информирует пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировку "органическая продукция". Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию: о производителях органической продукции; органах сертификации и наличии органического посадочного материала", - обещает премьер.

В пресс-службе добавили, что новый реестр будет открыт абсолютно для всех участников рынка.

Скриншот: Алексей Гончарук в Телеграм

Ранее мы писали о том, что в Украине с этого года заработают новые детальные правила органического производства и обращения органической продукции. Мы описали особенности этих нововведений.

А в апреле 2018 года Рада одобрила предложения о регламентировании требований к производству, маркировке и обращению органической продукции.