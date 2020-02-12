Депутат от фракции "Слуга народа" и глава Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская родила первенца.

Об этом объявили на очередном заседании Комитета, который возглавляет Красносельская, передает корреспондент "Страны".

Депутат стала мамой в 35 лет. Стоит отметить, что Красносельская не находится в официальном браке, однако в ее декларации указан гражданский муж Мирослав Радин. Касательно планов мамы-депутата уйти в официальный декрет пока ничего не известно.

Напомним, что ранее "Страна" писала о том, что "слуга народа" беременна. Тогда предполагалось, что Красносельская станет мамой весной.

Депутат от той же фракции 29-летняя Анна Скороход также находится в положении. Примечательно, что в "Слуге народа" уже некоторое время длится настоящий беби-бум. За последний месяц пополнение в семье произошло у троих депутатов: 40-летнего Давида Арахамии, 23-летнего Святослава Юраша и 30-летнего Романа Грищука.