Правительство определило механизм предоставления статуса участника боевых действий (УБД) членам добровольческих формирований.

Об этом в своем Telegram сообщил 12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук.

"Добровольцы, которые принимали непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий. Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований. До этого кое-где добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке", - написал Гончарук.

По его словам, добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. "Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь по социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы", - подытожил премьер.

Фото: t.me/PMHoncharuk

Напомним, что вступил в силу закон о предоставлении статуса УБД добровольцам.

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