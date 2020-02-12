В среду, 12 февраля, новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел свой первый брифинг.

Из тезисов, которые он озвучил, стало понятно, что шансы проведения встречи в Нормандском формате в апреле минимальный, заявил "Стране" глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Сейчас популярны разговоры, что Ермак тесно связан с Россией, и чуть ли не сам лично разрешит все проблемы в отношениях между странами, потому что дружит с Дмитрием Козаком, которого называют новым куратором Украины в Кремле. Те, кто это говорят, плохо понимают, что Козак занимался исключительно экономическими вопросами, а политическими занимался Сурков. И пресс-секретарь Путина Песков также подтвердил, что указ об отставке помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова не подписан. Он продолжает заниматься украинским направлением", - рассказал Погребинский.

По его словам, предпочтительный переговорщик для Ермака - именно Козак, а не Сурков, о чем Ермак говорит публично. Но самого Суркова рано списывать со счетов.

"Что это означает? Что Ермак действительно может порешать по прямым поставкам газа или по товарообороту между странами. Но по политическим вопросам, я не вижу никаких оснований говорить, что что-то поменяется. Прямо скажу, что касается политического трека - Ермак за все это время никак себя значимо не проявил. Да, он готовил встречу в Нормандском формате, встреча состоялась, но разве это была заслуга лишь Ермака?", - считает Михаил Погребинский.

Кроме того, по мнению эксперта, многое зависит от желания самого Андрея Ермака усилить международное направление.

"Как в известном анекдоте, пришла пора менять девочек. Теперь у Ермака гораздо больше возможностей усилить международное направление. Хотя бы убрать тех, кто плоть от плоти порошенковско-ющенковской команды. Понимаете, наступило такое время - что или сейчас или никогда. Пока во главе МИД или Минобороны стоят люди, которые всеми своими действиями показывают, что они не намерены ускорять мирный процесс на Донбассе, толку от замены Богдана на Ермака не будет. И самому Ермаку следует более взвешенно относиться к своим словам", - сказал Погребинский.

По его словам, сейчас, судя по заявлениям Ермака, шансы, что в апреле состоится встреча в Нормандском формате - минимальны.

"О чем было договорено на предыдущей встрече - что нужно подготовить проект специального закона по Донбассу. Вот это может быть предметом разговоров на этой встрече. А с чем сейчас туда идти? С заявлениями, что вы отдайте нам границу, а мы вам что-нибудь когда-нибудь?" - считает Погребинский.

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