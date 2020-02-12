Детективы НАБУ расследуют факт возможного злоупотребления властью главы правления ПриватБанка Петра Крумханзла.

Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро Украины на журналистский запрос, передают "Украинские новости".

"НАБУ выполнило решение суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

Стало известно, что до этого в Антикоррупционный суд поступила жалоба от и.о. главы профсоюза работников Приватбанка касательно бездействия бюро. В тексте жалобы было указано, что НАБУ долго не вносило в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении информацию о содеянном Крумханзлом преступлении по ​​ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Суд выяснил, что информация была направлена в НАБУ еще 22 ноября, однако детективы не открыли дело на главу правления банка. Уже 17 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело по указанному факту и начать расследование.

Ранее мы сообщали о том, что глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл попал в больницу. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Крумханзл попал в реанимацию с инфарктом прямо из тренажерного зала.