В среду, 12 февраля, в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

Отметим, что после заседания рабочих подгрупп ТКГ должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы в столице Беларуси.

Скриншот: Twitter/ МИД Беларуси

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что прошлое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе проходило в Минске в конце января.

Также мы сообщали, что в Минске договорились по механизму поиска пропавших без вести на Донбассе.

Кроме того, в конце января Украина в Минске передала новый список на обмен.