В Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу
В среду, 12 февраля, в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.
Отметим, что после заседания рабочих подгрупп ТКГ должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы в столице Беларуси.
Скриншот: Twitter/ МИД Беларуси
Напомним, ранее "Страна" писала о том, что прошлое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе проходило в Минске в конце января.
Также мы сообщали, что в Минске договорились по механизму поиска пропавших без вести на Донбассе.
Кроме того, в конце января Украина в Минске передала новый список на обмен.