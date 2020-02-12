В Беларуси началась работа подгрупп ТКГ. Фото: Twitter/ МИД Беларуси  

В среду, 12 февраля, в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси. 

Отметим, что после заседания рабочих подгрупп ТКГ должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы в столице Беларуси.

Скриншот страницы Twitter МИД Беларуси  

Скриншот: Twitter/ МИД Беларуси  

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что прошлое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе проходило в Минске в конце января

Также мы сообщали, что в Минске договорились по механизму поиска пропавших без вести на Донбассе.

Кроме того, в конце января Украина в Минске передала новый список на обмен.

 

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