Археологи обнаружили в испанской пещере Эль-Трокс на Пиренейском полуострове останки десятков людей со следами расправы. Взрослые погибли от ран, причиненных стрелами врагов. Детей убили с помощью ударов по телу тупыми предметами.

Углеродный анализ показал, что они жили порядка 7 300 тысяч лет назад, передает журнал Nature Scientific Reports.

Во время раскопок ученые обнаружили пещеру в горной местности Уэска на Пиренеях, расположенную на высоте 1 500 метров над уровнем моря. Это углубление в горном массиве удалено от традиционных путей миграции жителей раннего неолита. В пещере нашли человеческие останки, керамическую посуду, старинные орудия труда, кости домашних животных.

Место расположения пещеры Эль-Трокс в испанской провинции Уэска. Фото: nature.com

Артефакты отправили на исследование в Мангеймскую лабораторию в Германии для проведения углеродного анализа. После чего выяснилось, что обнаруженные останки принадлежали людям, жившим примерно в 5 326-5 067 гг. до нашей эры.

Предполагается, в пещере на Пиренейском полуострове из-за насилия умерли 13 человек, четверо из которых - дети. Они погибли от ран, причинённых стрелами врагов. Детей убили с помощью ударов по телу тупыми предметами. Причинами насилия называют "войны" за территории или женщин, противостояние между представителями разных племен. Не исключено, это произошло из-за вооружённого столкновения местных жителей с переселенцами с Ближнего Востока.

Обнаруженное подтверждает версию, что убийство совершили в эпоху неолита на завершающем этапе стадии развития земледельческой культуры. Отметим, археологи признали эту находку самым значительным актуальным открытием в Европе.

Напомним, что археологи нашли в Греции царские гробницы Микенской эпохи которым 3,5 тысячи лет.

Также мы писали о том, что в Луксоре археологи раскопали деревянные саркофаги древнего некрополя.