НАБУ может наладить прослушку лиц, фигурирующих в его делах, при условии согласования с СБУ и наличия финансирования.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью Liga.net.

Глава ведомства ссылается на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре закон, который обеспечил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) автономным правом на прослушку. При этом Сытник отмечает, что закон был принят Радой уже после того, как Бюро сформировало бюджетный запрос.

"В бюджете на 2020 год средств на создание этой системы не предусмотрено. Однако мы стараемся найти ресурсы за счет экономии и просмотра приоритетов в расходах", - сказал Сытник.

По словам директора НАБУ, следующим этапом для получения ведомством права на прослушку является согласование этого вопроса с СБУ, что уже частично сделано.

"Но нужно, чтобы это все было заведено непосредственно на операторов (мобильной связи - Ред.)", - добавил Сытник.

Как сообщалось, парламент внес изменения в Уголовный процессуальный кодекс и закон о телекоммуникации, которые предоставили НАБУ получить право самостоятельно прослушивать фигурантов своих делм. Ранее детективы НАБУ снимали информацию с каналов связи через СБУ и МВД, что, по словам Сытника, способствовало утечке информации о ходе расследования.

В октябре мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1009 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, в котором говорится о самостоятельной прослушке НАБУ и ГБР, а также сроках досудебного расследования.

Также мы писали о претензиях Зеленского к нынешнему директору НАБУ Артему Сытнику.