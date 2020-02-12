Войска Турции нанесут удар по правительственным силам Асада в любой точке Сирии, если будет ранен еще хоть один турецкий солдат

Об этом в среду, 12 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает информагентство Reuters.

Эрдоган сказал, что Турция намерена отодвинуть сирийские правительственные силы за пределы турецких наблюдательных постов в северо-западной части Идлиба к концу февраля, и он предупредил своих союзников сирийских повстанцев, чтобы они не давали правительственным силам поводов для нападения.

"Если на наших наблюдательных постах или в других местах наши солдаты получат хотя бы минимальные травмы, я заявляю, что с того самого дня мы будем наносить удары по силам режима повсюду, независимо от границ Идлиба или линий Сочинского соглашения", - сказал Эрдоган, ссылаясь на соглашение о прекращении огня 2018 года.

"Мы сделаем это любыми необходимыми средствами - воздушным или наземным, без колебаний, без каких-либо препятствий", - заявил он членам своей партии в Анкаре. Стоит отметить, что военные силы Российской Федерации, имеющие авиабазу в Сирии, уже несколько лет контролируют воздушное пространство Идлиба.

Эрдоган сказал, что поддерживаемые Турцией повстанцы мобилизовали силы, чтобы вытеснить сирийские правительственные силы из Идлиба, но добавил, что они должны оставаться дисциплинированными.

"Мы дали понять, что будем поступать жестко с теми представителями оппозиционных групп, которые действуют недисциплинированным образом и дают режиму повод для нападок", - сказал он. Эрдоган также добавил, что настал период, когда Турция не будет допускать никаких нарушений в САР.

Ранее мы писали, что Турция нанесла авиаудары в Сирии в ответ на обстрел своих военных в сирийском Идлибе, в результате чего погибли четверо военных Анкары. Самолеты совершили удар по 46 целям.

Напомним, что в конце января турецкие военные подразделения вошли в Сирию.