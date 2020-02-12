Во вторник, 11 февраля, Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) продало гособлигаций на 9,2 миллиардов гривен.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минфина.

"Министерство финансов на аукционе 11 февраля 2020 года предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированные в долларах США бумаги, исполнение обязательств по которым состоится через 1,2 года", - сказано в сообщении.

В результате в госбюджет поступило 9,2 млрд грн (3-месячные ОВГЗ – 489 млн грн; 1-летние ОВГЗ – 1 119 млн грн; 2-летние ОВГЗ – 456 млн, 4-летние ОВГЗ – 2 175 млн грн, номинированные в долларах США – 4 952 млн грн или $202 млн).

По данным Минфина, средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, 1-летних гривневых ОВГЗ – 9,53%, 2-летних гривневых ОВГЗ – 10%, 4-летних – 9,99%, а номинированных в долларах США – 3,39%.

Скриншот, инфографика: Facebook/ Міністерство фінансів України

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что 4 февраля продажи гособлигаций на аукционе обвалились до 2,3 млрд грн, хотя неделей ранее сумма составляла 6,290 млрд грн.