Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, при покушении на которого в декабре погиб его маленький сын, заявил, что на него и его семью готовят новое покушение. Он также попросил личной встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Соболев заявил в видеообращении на Facebook.

"Два с половиной месяца назад, среди белого дня, в центре Киева был убит мой сын Саша. Снайпер, целившийся в меня, пулей 7.62 снёс пол головы трёхлетнему мальчику. С того момента у меня одна цель - сделать всё, чтобы те, на чьих руках кровь Саши, понесли заслуженное наказание", - заявил Соболев.

По его словам, за последние две недели произошло много событий. "У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции. И, тем не менее, с пятницы до понедельника Главк (полиции) Киева снимает охрану, несмотря на то, что есть поручение главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности. У меня вопрос - это случайность или какие-то совпадения?", - говорит Соболев.

По его данным, за предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства его сына было в Главке Киева, следствие не продвинулось ни на шаг.

"Я хочу обратиться к господину президенту: у меня огромная просьба к Вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, при помощи которой мы предотвратим еще много смертей, которые могут быть в нашей стране", - заявил депутат.

Видео: facebook.com

Напомним, что Вячеслав Соболев пообещал два миллиона за информацию о заказчике убийства.

Также мы писали о том, что депутат Соболев обвинил полицию в саботаже расследования убийства его сына.