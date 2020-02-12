В среду, 12 февраля, нардеп от партии Петра Порошенко София Федына пришла к ГБР, куда ее вызывали для вручения подозрения по делу об угрозах Владимиру Зеленскому.

Ранее нардеп не явилась в ГБР. После чего ее предупредили, что могут применить принудительный привод и назначили новую дату - 12 февраля. После этого она пришла за "пидозрой" и устроила митинг под стенами ГБР.

Она заявила, что не приходила, поскольку две недели болела фолликулярной ангиной. Как и Зверобой на суде, она заявила, что "потерпевший главнокомандующий" испугался разговора двух неизвестных ему женщин. И припомнила ему поездку на передовую в "голубой рубашечке".

Также она вспомнила НКВДистов, Голодомор, избитых беркутовцами детей на Майдане, Закерзонье и "95 Квартал", которому ржачно".

Депутат говорит, что повестка на работу ей пришла за полтора, а не три дня, а две другие повестки (по месту жительства и месту регистрации) она не видела. Свой вызов в ГБР она назвала политическим преследованием. Софию Федыну сопровождают депутаты от "Европейской солидарности".

Напомним, что в конце октября прошлого года Владимир Зеленский пообщался на повышенных тонах с добровольцами, которые мешали разведению войск в Золотом. После этого нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федына и ее подруга Маруся Зверобой обнародовали скандальное видео, где они обсуждают варианты смерти президента.

Марусе Зверобой уже вручили подозрение по ч. 1 ст. 346 - угроза убийством президенту Украины (за это может грозить до пяти лет тюрьмы). Суд определил ей меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

А вот София Федына подозрение пока не получила, поскольку не пришла в ГБР по повестке. На следующий день после ее получения она сообщила, что ушла на больничный.