Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKIK) запросило у российского "Газпрома" документы и информацию для проведения расследования относительно "Северного потока-2".

Об этом со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций "Газпрома" сообщает "Интерфакс".

Любопытно, что в ноябре прошлого года UOKIK уже оштрафовал французскую компанию Engie Energy, которая отказалась сотрудничать в ходе расследования в отношении "Северного потока-2". Размер штрафа составил десятки миллионов евро.

Отметим, что антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2" было открыто в 2018 году по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK".

"Газпром" в том же году направил UOKIK возражения по его позиции и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 году финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

UOKIK же выступал против формирования консорциума "Северный поток 2", так как, по мнению польского антимонопольного регулятора, сделка могла привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО "Газпром" по отношению к клиентам в стране. Поэтому "Газпром" не смог создать компанию-оператора для строительства "Северного потока-2", как в случае со строительством "Северного потока-1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Напомним, в Германии ждут окончания прокладки газопровода "Северный поток-2" не позже марта 2021 года.