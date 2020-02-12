Андрей Ермак, который сегодня провел свой первый брифинг в статусе главы Офиса президента, заявил, что намерен сохранить предыдущие направления своей работы в качестве помощника главы государства Владимира Зеленского.

"Я не оставлю те направления, которыми я занимался последнее время. Одним из приоритетов для президента, для ОПУ будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украины", - сказал он, добавив, что среди тех направлений, которые он в дальнейшем будет вести, останутся и переговоры с РФ.

Он отметил, что внешнеполитические направления останутся в зоне его внимания.

"Мы готовы выполнить все договоренности, которые были прописаны в Париже. У нас есть четкий план для того, чтобы выборы были 25 октября на всей территории Украины. Я готов говорить со всеми патриотически настроенными силами, объяснить всем нашу позицию", - также заявил он в ответ на вопрос о выборах на Донбассе и поступление воды в Крым.

Ранее "Страна" писала о том, как в Киеве прошел первый брифинг нового главы Офиса президента Андрея Ермака.

Причины ухода Андрея Богдана с поста главы ОП "Страна" уже подробно разбирала. Главным образом сыграл роль стиль его работы, который перестал устраивать президента.