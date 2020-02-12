Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак, который вчера заменил на своем посту Андрея Богдана, не знаком со скандальным проектом закона о дезинформации в медиа и заверил, что Зеленский является гарантом свободы слова в Украине.

Об этом стало известно по ходу брифинга, который провел 12 февраля в Киеве новоназначенный руководитель Офиса.

По словам Ермака, СМИ, которые обеспокоены этим законопроектом, получают неподтвержденную информацию о нем.

"Я не видел проектов этих законов, обязательно просмотрю, тогда у меня будет личное мнение. Но скажу от имени президента, что он гарант свободы слова и медиа. Поэтому никаких законов, которые бы ограничили права свободы слова, не будет... Хочу вас успокоить, то, что иногда пишут разные СМИ, они обеспокоены, они получают иногда информацию неофициально... Но я хочу вас уверить, что президент будет гарантом".

Напомним, Министерство культуры обнародовало проект закона о дезинформации в конце января. В документе, в частности, речь шла о том, что для журналистов в Украине хотят ввести уголовную ответственность - с заключением до 7 лет. Документ раскритиковали в НСЖУ, заявив, что данный документ предусматривает вмешательство в журналистскую деятельность.

Ранее мы подробно разбирали проект закона о дезинформации, который уже успел раскритиковать совет по свободе слова при президенте Владимире Зеленском.

Также мы писали о том, что глава Минкульта Бородянский пообещал, что законопроект о дезинформации будут дорабатывать.