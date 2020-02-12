В кабинете госсекретаря Мининфраструктуры Галущака прошли обыски
В кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака прошли обыски. Подробности пока неизвестны.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в министерстве.
Андрей Галущак занимает должность госсекретаря Мининфраструктуры с января 2017 года. До этого работал в "Нафтогаз Украины", был советником руководителя ЗАО "Укргаз-энерго", директором инвестдепартамента "Укрзализници" в 2016-2017 годах.
Ранее уволенная с поста замминистра инфраструктуры Александра Клитина требовала отставки Галущака, обвинив его в причастности к схемам на "Укрзализнице".
Напомним, что 11 февраля СБУ провела обыски в "Киевметрострое" и "Укргазбанке".
Также мы писали, что ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях в связи с ввозом автомобилей по заниженным пошлинам.