В Верходнепровске Днепропетровской области автомобиль Renault Megane упал в реку Самоткань. В результате трагедии погибла молодая девушка, а водитель 1970 года рождения доставлен в больницу.

ДТП произошло вечером во вторник, 11 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Так, спасателям удалось установить, что транспорт с людьми упал в сбросной канал реки во время проезда по узкому мосту.

"В результате происшествия погибла пассажирка, гражданка 2001 года рождения, и пострадал водитель, гражданин 1970 года рождения, которого сотрудники Службы спасения изъяли из воды с помощью спасательного круга и веревки", - информирует пресс-служба спасателей.

Известно, что пострадавшего забрала скорая, которая доставила водителя в больницу. К месту происшествия привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Видео: YouTube/ Головне Управління

Похожий случай произошел недавно под Киевом. Там машина Hyundai Elantra слетела с дороги и упала в реку. В салоне был водитель и ребенок. Последний попал в реанимацию.

Также мы рассказывали, что в Запорожской области под лед провалились трое малолетних детей. Их жизни спасти не удалось.