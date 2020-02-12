Ранним утром в среду, 12 февраля, по всему миру произошел масштабный сбой в работе Twitter. Проблемы наблюдались, в том числе, в украинской столице.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Downdetector.

Проблемы в работе социальной сети в основном прочувствовали пользователи из США, Японии и Великобритании. Что касается украинцев, то, в соответствии с данными портала, с последствиями сбоя в работе Twitter столкнулись только жители Киева.

При этом уточняется, что в основном проблемы возникали при пользовании сайтом (76%). И только 23% пожаловавшихся на сбой отметили трудности в работе с приложением. При этом пик, когда наблюдалась большая часть проблем, пришелся на 04:00 - 05:00.

Скриншот: downdetector.com

Напомним, в конце января в Европе, Японии и обеих Америках произошел масштабный сбой в работе YouTube.