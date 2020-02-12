В среду, 12 февраля, новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак дает свой первый брифинг на этой должности. В начале он выступил с речью, потом отвечал на вопросы журналистов.

Андрей Ермак поблагодарил президента и поблагодарил своего предшественника Андрея Богдана. Подчеркнул, что прошлый глава ОП был профессионалом. Также Ермак благодарил журналистов за то, что, по его словам, без медиа власть не может стать лучше.

Новый глава ОП пообещал, что будет делать все, чтобы все было прозрачно и честно, без телефонного права и интриг. Сказал, что сделает все, чтобы коммуникация офиса была на высоком уровне. От имени президента и Офиса президента заявил, что будут выдержаны гарантии свободы слова.

Также, по его словам, важным направлением международная политика и региональная работа на местах с губернаторами.

"Хотим сделать из Украины инвестиционную Мекку" - сказал Ермак, повторив многие положения речи Владимира Зеленского в Давосе.

Касательно переговоров по Донбассу Андрей Ермак заявил, что еще не разговаривал с Дмитрием Козаком, из Администрации президента России, который занимается украинским направлением в Кремле по поручению Путина.

Напомним, что Ермак на должности главы ОП может курировать вопрос прямых поставок газа из России.

Как сообщала "Страна", новый пресс-секретарь Офиса президента оказалась бывшей женой "смотрящего" за Минюстом, на свадьбе которого Богдан гулял в Сен-Тропе.