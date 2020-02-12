Украинская поп-певица и победительница Евровидения-2016 Джамала станет мамой во второй раз.

Так, на фото, которое было опубликовано в Instagram в среду, 12 февраля, Джамала позирует на берегу моря вместе с мужем и старшим сыном. На снимке также можно увидеть и округлившийся живот исполнительницы.

Фото: Jamala в Instagram

"Мне казалось, что в любви есть предел, граница, которая всем нам дана. Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь. Пристыдил меня, что я снова не одна. И в секунду расширил просторы любви, так часто мы сами себе назначаем. Я со вселенной внутри жду тебя. Души не чаю. Нет, невозможно стать более опытными и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний", - подписала фото Джамала.

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