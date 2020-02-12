Киевские власти сообщили, что 4G-интернет появится в столичной подземке этой весной. С начала на восьми станциях, а к концу года обещают охватить все ветки.

Об этом сообщает КГГА.

По словам советника Киевского городского головы Максима Бахматова, уже согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, и операторами была предоставлена необходимая техническая документация.

В пресс-службе КГГГА, сообщили, что в марте 2020 года запланирован старт 4G на первых станциях метро: "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь".

В конце 2020 года - начале 2021 года обещают, что интернет появится на всех станциях и в тоннелях

Напомним, что интернет 4G в киевском метро запустит китайская компания, на которую обрушились власти США.

Как сообщала "Страна", в Украине через год может появится мобильный интернет 5G.