Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обвинил Давида Арахамию в торговле украинской территорией. Причиной резкой критики в адрес лидера фракции "Слуга народа" являются его слова о возможных компромиссах с Россией по Донбассу в обмен на поставку Украиной воды в аннексированный Крым.

Комментарий Чубарова телеканалу "Прямой" приводит издание "Крым.Реалии".

Так, Чубаров отметил, что украинская сторона не должна решать военный конфликт на Донбассе за счет уступок по Крыму.

"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией! Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать целостный народ крымских татар, сдать украинцев, а их там аж 500 тысяч. Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду, за какие-либо комбинации по Донбассу", - сказал Чубаров.

Напомним, что вчера, 11 февраля, Давид Арахамия в эфире "Прямого" высказал свою личную позицию относительно поставки воды в Крым из Украины. Лидер фракции "Слуга народа" считает допустимым организовать поставки воды на оккупированную территорию в обмен на уступки Российской Федерации по Донбассу.

Также мы писали, что летом украинский представитель в Крыму при Порошенко допустил возможность поставок воды в Крым в обмен на деоккупацию Россией северной части аннексированного Крыма.