В среду, 12 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Спасатели ГСЧС и синоптики Укргидрометцентра предупреждают об ураганном ветре и снегопадах.

По прогнозам порывы ветра сегодня будут достигать 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности. В Киеве и Киевской области 12 февраля также обещают ветер 15-20 м/с.

В Карпатах Закарпатской области и на высокогорье Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В большинстве центральных областей, в Херсонской, Запорожской и Донецкой - ночью и днем обещают небольшой снег с дождем.

Средняя дневная температура в Украине ​​0...+5. В Одесской и Николаевской областях +4...+9.

Напомним, что 6 февраля в Днепропетровской области из-за снегопада застряли в пробках тысячи авто.

Также мы писали, что Карпаты заметает вьюга. Высота снежного покрова уже превышает метр.