Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак, который уже успел назначить себе красивого секретаря, сегодня, 12 февраля, проведет брифинг на улице Банковой в Киеве.

Об этом сообщает пресс служба Офиса Президента.

"В среду, 12 февраля, в 10:30 начнется брифинг руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Место проведения: пресс-центр Офиса Президента, ул. Банковая, 11", - говорится в сообщении.

Скриншот: Офис Президента в Телеграм

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля подписал заявление об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины и назначил на эту должность Андрея Ермака, который до этого был помощником главы государства.

Ранее "Страна" публиковала подробный разбор изменений, которые произойдут с Офисом Президента с уходом Богдана и приходом Ермака.