Во Львовской области произошло очередное ЧП с отравлением. Здесь, в Сколевском районе, с пищевым отравлением на больничные койки угодили 14 человек, из которых 4 ребенка. Все они питались в отеле "Рандеву" в селе Славском.

Об очередном чрезвычайном происшествми сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколевскую центральную районную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них 4 ребенка), которые питались в гостинице "Рандеву" в селе Славское Сколевского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", уточнили спасатели.

Ранее "Страна" сообщала, что под Днепром закрыли социальные учреждения и запретили пить воду из крана из-за отравленного водохранилища.

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