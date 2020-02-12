Сегодня, 12 февраля, в Киеве будет ограничено движение на части Северного моста через реку Десенка. Работники коммунального предприятия "Киевавтодор" будет проводить здесь текущий ремонт.

Об этом сообщается на официальной странице КП в Facebook.

"С 9:00 до 14:00 12 февраля в направлении Троещины, а с 14:00 до 20.00 в направлении станции метро "Почайна".

На Северном мосту (на части через р. Десенка) проведем текущий ремонт. Работы выполним в течение среды 12 февраля.

Чтобы меньше влиять на трафик в первой части дня будем работать в направлении Троещины. А после обеда - в сторону станции метро "Почайна". Приносим извинения за неудобства", - сообщили в пресс-службе "КП "Киевавтодор".

Ранее "Страна" сообщала, что для полной реконструкции моста Патона нужно снять с него охранный статус.

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