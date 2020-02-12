Президент Дональд Трамп может предложить кандидатуру конгрессмена Криса Стюарта на пост директора Национальной разведки США.

На выдвижении кандидатуры Стюарта, являющегося членом Комитета по разведке Палаты представителей, настаивает советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники The New York Times.

Однако если Крис Стюарт будет выдвинут на должность директора Нацразведки и примет этот пост, ему придется покинуть Конгресс.

В настоящее время пост исполняющего обязанности директора Нацразведки США занимает Джозеф Магуайр.

Согласно американскому законодательству, Магуайр может являться исполняющим обязанности в течение 210 дней. Поэтому к 11 марта Белый дом должен будет заменить Магуайра или выдвинуть его кандидатуру на этот пост официально.

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