В борьбе с грозным вирусом Covid-2019, который вырвался из Китая и уже отправил на тот свет 1 114 человек все средства хороши. Это с блеском доказали китайские врачи в городе Ухань, который является эпицентром распространения смертельной болезни.

Медики одного из медицинских центров, где проходят лечение заболевшие пневмонией устроили своеобразную дискотеку для пациентов, и сплясали для больных. Их необычная задумка нашла отклик и у пациентов. Люди в больничных куртках и пижамах также вышли на "танцпол" в клинике.

Видео медицинских танцев появилось на портале YouTube.

Видео: South China Morning Post

На кадрах хорошо видно, как две медсестры в белых защитных костюмах, очках, перчатках и синих сапогах танцуют под ритмичные китайские песни.

Ранее "Страна" сообщала, что Всемирная организация здравоохранения назвала сроки выпуска вакцины от коронавируса из Китая.