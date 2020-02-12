В эти дни в столице Италии Риме проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. И Украина добыла на европейском первенстве свою вторую медаль, причем высшей пробы.

"Золото" завоевал украинец Семен Новиков, который стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 кг (греко-римская борьба).

Семен Новиков в финале уверенно победил неоднократного призера чемпионатов мира, чемпиона Европы-2017 венгра Виктора Льоринца (7:1). А до этого наш борец выиграл у испанца Жесуса Фреснеда (9:0), Метехана Башара из Турции (7:2) и у россиянина Александра Комарова (5:3), как сообщает Укринформ.

Напомним, что в весовой категории до 63 кг харьковчанин Ленур Темиров завоевал бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.

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