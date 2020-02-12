В американском штате Нью-Гэмпшир прошли праймериз Демократической партии США, и в настоящий момент завершается подсчет голосов. Но уже ясно, что победил сенатор Берни Сандерс, который набрал 26% голосов. Это стало известно после подсчета бюллетеней с 94% избирательных участков.

Об этом 12 февраля сообщает CNN.



Бывший вице-президент США Джо Байден, который в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, находится на пятом месте (на первых праймериз в Айове он был четвертым - Ред.). У него пока 8,4% голосов.

Вот как выглядит пятерка лидеров от Демократической партии на праймериз в Нью-Гэмпшире





До публикации окончательных результатов выборов бизнесмен Эндрю Янг и сенатор Майкл Беннет решили выйти из дальнейшего участия в предвыборной борьбе за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Действующий президент Дональд Трамп лидирует среди республиканцев. Он набирает больше 85% голосов после обработки 36% бюллетеней.

Что нужно знать о праймериз в США



Голосование на праймериз прямое и происходит тайно: избиратели опускают бюллетени с именем своего фаворита в урну. В отличие от кокусов праймериз организуются избирательными комиссиями штатов, а не местными отделениями партий.

Первые кокусы, с которых начался сезон предварительных выборов, прошли 3 февраля в Айове. Первое место на кокусах Демократической партии занял бывший мэр города Саут-Бенд из Индианы Пит Буттиджич. На втором месте оказался Берни Сандерс, на третьем - Элизабет Уоррен, а на четвертом - бывший вице-президент Джо Байден. В то же время победу на республиканских кокусах одержал действующий президент Дональд Трамп.

Накануне праймериз в Нью-Гэмпшире провели несколько опросов общественного мнения. По результатам двух из них, фаворитом местных жителей остается Берни Сандерс - отдать ему свои голоса готовы 27%. На втором месте находится Пит Буттиджич с потенциальными 19% голосов, на третьем - Эми Клобушар (14%).

По итогам праймериз и кокусов напрямую не определяются кандидаты в президенты, но они показывают, кто из претендентов пользуется наибольшей поддержкой как на национальном уровне, так и на уровне штатов. При этом считается, что первые кокусы в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире задают тон всему избирательному процессу.

Предварительные выборы завершатся национальным съездом партии, который пройдет с 13 по 16 июля в штате Висконсин. Там демократы выберут кандидата в президенты, который станет конкурентом Трампа на 59-х выборах президента США. Они пройдут 3 ноября 2020 года.