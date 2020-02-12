Вчера, 11 февраля, во Львове полиция сообщила о подозрении трем лицам, подозреваемым в причастности к поджогу автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Одному из них, а именно возможному заказчику преступления, Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 420 400 гривен.

Возможного заказчика в криминальном мире знают по кличке "Хромой", а зовут его Вадим Дмитренко. Он много лет занимается контрабандой солярки. Об этом сообщает портал Zaxid.net.

Вероятный посредник преступления, которым оказался Михаил Чердак, майор Франковского райотдела полиции с 22-летним стажем работы, сбежал за границу.

"Это действующий сотрудник полиции, и занимался он тем, чтобы найти исполнителя, обеспечить его материалами и передать ему деньги за выполненную работу. К слову, исполнитель за такую "работу" получил 5 тысяч гривен", - заявила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Вадим Дмитренко с оперуполномоченным райотдела Франковского района Михаилом Чердаком был знаком много лет.

Если подозреваемых признают причастными к поджогу автомобиля журналистки, им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 347-1 УК Украины - "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста".

Пока остается тайной за что и почему против журналистки был совершен акт устрашения.

"Фамилии, которые были озвучены, я, как и все журналисты, услышала впервые. Я не думаю даже, что это среднее звено. Это - ниже среднего уровня. Какой-нибудь маленький исполнитель. Над ним - какой-нибудь маленький опер. Над опером - какой-нибудь другой, какие-то три человека", - заявила сама Галина Терещук.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове честный поджигатель уничтожил Mitsubishi журналистки "Радио Свобода".