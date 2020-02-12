Дарья Заривная, пресс-секретарь Андрея Ермака, фото: facebook.com/zarivnaya

После громкого назначения Андрея Ермака (бывшего помощника президента Украины - Ред.), главой президентского Офиса он успел уже сделать важное кадровое назначение.

Так, пресс-секретарем новоизбранного шефа Офиса президента Андрея Ермака стала бывшая шеф-редактор издания L’Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Дарья Заривная.

Об этом она довольно оригинально сообщила в своем защищенном Twitter.

"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать", - написала Дарья Заривная.

Твиттер Дарьи Заровной

А в своем последнем посте в Facebook Дарья Заривная сообщила, что находится вместе со своим шефом Андреем Ермаком в Офисе президента (вечером 11 февраля - Ред.), указав, что детали и официальный комментарий будут позже.

Дарья Заривная с Андреем Ермаком

Была Дарья Заривная и на Всемирном форуме в Давосе, о чем тоже сообщила в соцсети.

Дарья Заривная в Давосе фото Facebook

Ранее "Страна" в материале " От Андрея до Андрея", выяснила, что поменяет уход Богдана и приход Ермака.

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