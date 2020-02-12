Смертельная эпидемия нового коронавируса, которому Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала официальное название Covid-19, продолжает распространяться в Китае и во всем мире. Число скончавшихся начало отсчет второй тысячи жертв.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника, 11 февраля, (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 45 127 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 114 случаях.

"Подтвержденные случаи заболевших - 44 730 человек в Китае и около 397 за рубежом. Летальные исходы - 1 113 случаев в Китае, и 1 за границей. Вылечить удалось 4 740 человек", - заявили чиновники от медицины.

Однако есть и обнадеживающие новости, количество зараженных за пределами Китая показывает тенденцию к снижению в течение восьми дней подряд, как уверяют китайские медики.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав проверяет пятерых украинцев на наличие коронавируса.