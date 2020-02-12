В Воронежском перинатальном центре была проведена уникальная операция. Медики сделали кесарево сечение и помогли появиться на свет здоровой девочке, выношенной 38-летней матерью вне матки.

Об этом сообщает РИА Воронеж.

Операция прошла 17 января, но прессе рассказали о ней только когда стало ясно, что здоровью матери - Евгении Батуриной - и ребенка, названного Анастасией, ничто не угрожало.

Сейчас девочка весит уже 2,45 кг. Она оказалась спокойной, хорошо ест и спит.

Евгения Батурина не знала о беременности, пока не почувствовала шевеление плода и боли в животе. Женщина обратилась в Богучарскую районную больницу по месту жительства. После ультразвукового исследования врачи сообщили о беременности сроком 34 недели. О том, что беременность на таком позднем сроке внематочная, они и подумать не могли.

"Внематочную беременность было бы несложно идентифицировать на ранней стадии. Но плод был уже большим, развивался нормально, и трудно было даже предположить, что он находится в брюшной полости. Ткани, обволакивающие плод, создавали на УЗИ видимость нормальной матки. Внематочная беременность на таком сроке – это казуистика, может быть один случай на миллион. Специалисты Богучарской районной больницы с подобным никогда не сталкивались", – объяснила заведующая акушерским отделением перинатального центра Татьяна Гущина.

Согласно статистике, внематочная беременность составляет не более 1–2% от общего числа беременностей, а локализация плода в брюшной полости – всего 0,4% от этого числа.

"Это мой третий ребенок, но беременность протекала совсем не так, как предыдущие. Вернее, никаких ее признаков вообще не было, так что это известие стало шоком и для меня, и для мужа, и для детей", – призналась Евгения.

Женщина до последнего момента ходила на работу – по профессии она кондитер. После УЗИ в районке ее срочно направили в перинатальный центр.

Кесарево сечение в центре длилось полтора часа, в операции участвовали 11 специалистов: хирурги, анестезиологи, неонатологи, детские реаниматологи, медсестры. Евгения потеряла 3 литра крови.

"За мои 44 года работы это четвертый случай, когда ребенок развивался вне матки, и первый – когда малыш выжил. Диагноз при брюшной беременности поставить очень сложно. В данном случае нам повезло, что плацента прикрепилась к трубе и яичнику, а не к кишечнику или другим жизненно важным органам, которые в этом случае были бы повреждены", – сказала заведующая акушерским центром Галина Никонова.

Врачи Воронежа уверены, что случай с Евгенией попадет в медицинскую литературу. Уникальность его в том, что ребенок при внематочной беременности развился до большого срока, его развитие этому сроку соответствовало, и все закончилось хорошо. В мире до сих пор было зафиксировано всего 17 случаев рождения живого малыша при такой патологии за последние 150 лет.

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