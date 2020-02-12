Британский аукционный дом Jones & Jacob выставил на продажу фотоальбом одного из охранников Адольфа Гитлера. Как утверждают продавцы, ранее снимки не были никому известны.

Некоторые из них опубликовала английская газета Daily Mail.

Альбом прислал аукционному дому пожелавший оставаться неназванным клиент. Он нашел его в сейфе покойного дяди, который воевал и привез фотографии в Великобританию из Германии после окончания боев. Всего в альбоме 170 снимков.

"Мы точно не знаем, откуда он его взял, но он должен был оказаться в нужное время в нужном месте", - сказал аукционист Саймон Джонс.

Альбом составлен из фотографий, сделанных в период с 1937 по 1939 год. На многих из них запечатлен Гитлер в окружении соратников - на митингах и партийных мероприятиях. Также есть снимки с эсэсовцами "Лейбштандарта СС Адольф Гитлер" в минуты отдыха, кадры с членами германской военно-политической элиты и пейзажи мест, где фюрер любил проводить время.

Начальная цена альбома составляет 2,2 тысячи фунтов стерлингов - около 70 тысяч гривен. Торги, на которых будет выставлен этот лот, пройдут 12 февраля.

Прошлой весной "Страна" публиковала ранее неизвестное фото Гитлера с овчаркой.

Также мы сообщали об аукционе, на котором выставляли три акварели кисти Гитлера.