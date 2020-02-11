Общее число зараженных коронавирусом нового тип Covid-2019 в Германии достигло 16 человек, сообщает Reuters.

Так, два новых случая заражения были зафиксированы в Баварии среди работников компании Webasto.

Поставщик автомобилей Webasto заявил в прошлом месяце, что китайский сотрудник дал положительный результат на вирус после возвращения в Китай после посещения штаб-квартиры недалеко от Мюнхена.

Сотрудник этот, видимо, и заразил нескольких немецких коллег во время визита в Германию.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения назвала сроки выпуска вакцины от коронавируса из Китая.

Также мы писали, что коронавирус обвалил производство смартфонов в Китае и может замедлить внедрение 5G.