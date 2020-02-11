Глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия назвал условие компромисса по Крыму и Донбассу.

Он заявил, что согласился бы пустить воду на аннексированный полуостров при условии уступок со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Об этом нардеп сказал в эфире телеканала "Прямой" 11 февраля.

Ведущий Матвей Ганапольский попросил главу пропрезидентской фракции высказать личное мнение по поводу обмена уступок по Донбассу на поставки воды в аннексированный Крым.

Видео: Facebook/ vladimir.bondarenko

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей, и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", - сказал Арахамия.

Напомним, что до 2014 года около 85% потребностей Крыма в воде обеспечивалось за счет Северо-Крымского канала, вода по которому поступала из Украины. После аннексии Крыма Украина прекратила поставки воды.

В начале февраля в "Слуге народа" не исключали возможности поставлять пресную воду в Крым.

Идея озвученного в студии "Прямого" компромисса не нова. Летом экс-представитель Порошенко в Крыму заявил, что Украина может предложить России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию северной части аннексированного Крыма.