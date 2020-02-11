NASA в марте начнет отбор астронавтов для лунной программы Artemis, сообщает Агентство.

"Артемида" - проект США, Европейского и Японского космических агентств по возобновлению полетов на Луну.

"Агентство объявляет, что оно примет заявки со 2 по 31 марта для астронавтов поколения Артемиды", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что с 1960-х годов НАСА отобрало 350 человек для обучения в качестве кандидатов в космонавты для своих все более сложных миссий по исследованию космоса. С 48 астронавтами в активном корпусе астронавтов, потребуется больше экипажа космического корабля, направляющегося в несколько пунктов назначения и продвигающего исследование вперед в рамках миссий Артемиды и за ее пределами.

К основным требованиям относятся гражданство США и степень магистра в области STEM, включая инженерные, биологические, физические, компьютерные или математические, в аккредитованном учебном заведении.

Кандидаты также должны иметь как минимум два года соответствующего, прогрессивно ответственного профессионального опыта или как минимум 1000 часов командного времени на реактивных самолетах. Кандидаты-космонавты должны пройти длительный космический полет НАСА.

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