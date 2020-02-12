Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгейи высказался по поводу языкового вопроса в Украине.

По его мнению, совместными усилиями Украина и Европейский Союз смогут закрыть языковой вопрос.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом еврочиновник заявил 11 февраля на пресс-брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве.

"Мы рассматриваем закон (Украины об образовании – Ред.), принятый парламентом. И я думаю, что также важно, чтобы соответствующие меньшинства не только одобрили, но и комфортно чувствовали себя с ним и его имплементацией. Но я понимаю, что украинское правительство также работает в этом направлении, так что я думаю, что совместными усилиями мы сможем поставить точку в этом вопросе", - весьма обтекаемо сказал Варгейи .

Еврокомиссар добавил, что защита меньшинств - одна из ценностей ЕС.

"Как вы знаете, защита людей, принадлежащих к меньшинствам, является европейской ценностью, которую мы храним и которую мы имплементируем не только в ЕС, но также и за его пределами", - заявил гость из Европы.

Пока Гончарук обсуждает языковые проблемы с еврокомиссаром, глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский собирается инициировать продление запрета на доступ к российским медиа-ресурсам и социальным сетям.

Ранее "Страна" приводила 12 главных новаций закона о среднем образовании.