В Житомире родилась девочка весом 5 килограммов 260 граммов. Рост новорожденной - 60 сантиметров.

"У 38-летней роженицы это уже третьи роды, но предыдущие дети рождались почти вдвое меньше. Эта же девочка удивила не только родителей, но и медиков", - говорится в сюжете.

"Ого! Как?!", - именно эти слова вместо приветствия слышит от родственников Ольга.

Врачи, хоть и видели, что ребенок большой, до конца не понимали, насколько.

"Сказали на третьем УЗИ, что будет "крупнячок" неизвестного пола", - рассказывает мать новорожденного, а врачи говорят, что дети с таким весом в роддоме появляются лишь несколько раз в году.

Ранее "Страна" рассказывала, что звезда Голливуда Мила Йовович родила третью дочь.

Еще мы писали, что в Великобритании родились самые маленькие близнецы в мире.