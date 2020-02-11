Береговая охрана США задержала катер с 9 тоннами кокаина на сумму более 340 млн долларов.

Об этом сообщает CBS News.

Чтобы поймать в Тихом океане наркодельцов с дорогим товаром, полиция США задействовала несколько катеров и вертолет. Спецоперацию провели еще в конце января, на видео не демонстрировали из-за тайны следствия.

Власти сообщили, что это одно из крупнейших задержаний в истории наркотиков в открытом море. Береговая охрана США изъяла 9 тонн кокаина у колумбийского рыболовного траулера после того, как колумбийский флот сообщил об этом.

Ранее сообщалось, как в США арестовали драг-дилеров, которые перевозили наркоту в сумках с надписью "Здесь полно наркотиков".

Также "Страна" сообщала, что в Испании задержали подлодку с кокаином на 100 млн евро.