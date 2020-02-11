Киевский апелляционный суд признал незаконным условно-досрочное освобождение осужденного Александра Балакирева. В феврале прошлого года он был приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство маленького мальчика.

Об этом сообщается в Facebook столичной прокуратуры.

В ноябре 2019 года Шевченковский районный суд столицы освободил Балакирева от отбывания наказания. А 5 февраля Киевский апелляционный суд признал постановление об освобождении незаконным и отменил его.

Однако осужденный уже скрылся с места проживания в поселке Коцюбинское, и где он находится сейчас, пока не известно. В связи с этим Ирпенский отдел Нацполиции открыл оперативно-розыскное дело, чтобы найти Балакирева. Последний объявлен в розыск.

Прокуратуры Киева и Киевской области принимают все меры для задержания мужчины и помещения его в учреждение предварительного заключения для дальнейшего отбывания наказания.

Убийство ребенка по имени Дмитрий Балакирев совершил в мае 2016 года. Его гражданская жена, мама двухлетнего Димы, поехала с дочкой по делам, а малыша оставила на попечение сожителя. Когда она вернулась вечером домой, Балакирев сказал, что мальчик уже спит. Он даже похвастался, как хорошо провел с Димой время и насколько любит пасынка.

Утром женщина обнаружила, что сын мертв. Балакирева арестовали, и он сразу сознался, что несколько раз ударил малыша, потому что тот капризничал и все время звал маму.

Летом "Страна" писала, что в Киеве нашли тело пропавшего 9-летнего мальчика, которого жестоко убил член семьи.

Мы также рассказывали, что во Львове пограничница родила и убила ребенка, а ее сестра закопала младенца.